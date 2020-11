Coronavirus : Les hôpitaux romands s’approchent de la saturation

Les cantons du Valais et de Neuchâtel font appel aux cliniques pour renforcer leur dispositif de prise en charge des patients Covid.

A la suite de la décision du Conseil d’Etat de réquisitionner l’Hôpital de la Providence et la Clinique Montbrillant pour faire face à l’épidémie de Covid la semaine dernière, le RHNe et SMN sont entrés dans une phase de formalisation du dispositif. Depuis lundi, La Providence accueille une extension du dispositif en lits dédié à la prise en charge de patients Covid légers. Les médecins du RHNe sont chargés du suivi médical sur place.

Hôpitaux neuchâtelois les plus touchés

Dès la fin de la semaine, La Providence pourra également accueillir des patients non Covid nécessitant une intervention traumatologique, en plus de ses patients électifs. Les patients du RHNe seront opérés à La Providence par les chirurgiens du RHNe après leur tri par les urgences. «Ces lits participeront de l’assouplissement du dispositif en lits pour les patients non-Covid qui nécessitent une prise en charge aiguë», peut-on lire dans le communiqué.

Top Anesthesie, société regroupant les médecins anesthésistes et les infirmiers anesthésistes de La Providence, viendra graduellement renforcer les équipes du RHNe pour la prise en charge des patients Covid nécessitant des soins intensifs. Cet apport s’effectuera aussi avec des médecins et infirmiers anesthésistes mis à disposition par Volta et Fly Anesthésia. Ces deux partenaires privés ont d’ores et déjà annoncé leur ouverture à une collaboration, en fonction de l’évolution des besoins.