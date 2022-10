Crise de l'énergie: les hôpitaux se préparent pour l'hiver

France : Les hôpitaux se préparent pour résister cet hiver à la crise de l’énergie

Le chauffage baissé dans les chambres à 22 degrés, changement des ampoules… Les hôpitaux français se préparent à l’hiver, sur fond de flambées des coûts de l’énergie. Par précaution, ils doivent s’approvisionner en fioul au cas où ils devraient activer les groupes électrogènes de secours. Or, ils ne bénéficient pas du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement pour les particuliers et les petites entreprises.

Une consommation équivalente à celle de 5 millions de foyers

Plus que jamais, l’heure est à la réduction de la consommation énergétique dans les services hospitaliers. Les établissements sont encouragés à mettre en œuvre des mesures immédiates et à procéder à un audit de leur consommation énergétique afin de définir les possibles économies. Parmi les mesures préconisées par les agents chargés de mener la transition énergétique au sein des hôpitaux, une température à 22 degrés dans les chambres des patients (contre souvent 24 degrés actuellement) et de 19 degrés dans les locaux administratifs.

La pédagogie, facteur essentiel au changement des habitudes

Le Ministère de la santé et deux agences nationales ont lancé le recrutement de 150 personnes dédiées à la transition énergétique des établissements sanitaires et médico-sociaux. L’un d’eux, Julien Bestion est chargé de mettre en place des mesures «simples» (remplacer les ampoules obsolètes par des LED, installer des détecteurs de présence, etc.) des établissements sanitaires et médico-sociaux dans le Tarn (sud-ouest) afin de réduire de 10% la consommation des 25 structures qu’il accompagne. Il souligne «l’importance de la pédagogie car tous ces gestes ne font pas encore partie des habitudes».