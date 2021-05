Coronavirus en Suisse - Les hôpitaux universitaires plient mais ne rompent pas

Réunis en conférence de presse ce jeudi à l’hôpital de l’Île à Berne, les directeurs des cinq hôpitaux universitaires suisses (Genève, Lausanne, Berne, Bâle et Zurich) ont fait le point sur une année de pandémie. Dans un communiqué, les responsables écrivent que la pandémie de Covid-19 est l’un des plus grands défis pour le système de santé suisse depuis des décennies. Elle a démontré, selon eux, de manière claire le rôle central joué par les hôpitaux universitaires suisses en collaboration avec le réseau formé par les autres prestataires de soins du pays.

La pandémie du Covid-19 n’aurait pas été gérable sans les hôpitaux universitaires et leur savoir-faire, leurs compétences spécifiques, leurs ressources et leurs infrastructures, en particulier pour les patients nécessitant des soins intensifs, affirment les cinq hôpitaux. Leurs directeurs ont mis en lumière les effets de la pandémie sur leurs institutions et leurs régions respectives. Ils se sont dits particulièrement impressionnés par le haut niveau d’engagement et de motivation du personnel et des étudiants en médecine dans ces circonstances particulières et stressantes.