Vaud - Les hôpitaux vaudois unis contre le harcèlement et le sexisme

Un engagement matérialisé en 7 points

Une charte décrit les engagements des 12 établissements hospitaliers vaudois en sept points.

1) Prévenir le harcèlement psychologique et/ou sexuel par des moyens adéquats, comme la prévention, l’information et la formation des collaborateurs et collaboratrices.

2) Mettre à disposition des collaborateurs et collaboratrices des informations nécessaires.

3) Soutenir toute victime interne de harcèlement psychologique et/ou sexuel par un dispositif interne et/ou externe d’aide et de recours (soutien aux équipes, médecine du travail, RH, etc).

4) Protéger les personnes qui auront porté plainte de bonne foi.

5) Sanctionner toute forme de représailles à l’égard des personnes plaignantes et témoins.

6) Prendre toutes les mesures nécessaires, le cas échéant, pour rétablir un climat de travail exempt de harcèlement psychologique et/ou sexuel.

7) Sanctionner la personne auteure de harcèlement psychologique et/ou sexuel en fonction du degré de gravité de son acte et des conséquences subies par la victime (avertissement, déplacement, licenciement, etc.), selon la politique des manquements professionnels et en lien avec les circonstances.