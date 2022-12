Crise énergétique : Les hôpitaux veulent une «audience urgente» avec Guy Parmelin

Guy Parmelin et Simonetta Sommaruga ont présenté différentes mesures lors de conférences de presse.

Même si une étude révélait fin octobre que la Suisse devrait être en mesure de passer l’hiver sans restrictions , les risques ne sont pas nuls et le Conseil fédéral se tient prêt avec différentes mesures en cas de pénurie de gaz ou d’électricité. Concernant cette dernière, le Conseil fédéral estime notamment que le contingentement des gros consommateurs est une mesure essentielle pour éviter des coupures de réseau. Un point qui suscite la colère du milieu hospitalier.

«Pour les hôpitaux, les cliniques et les institutions de soins, un approvisionnement complet et sans interruption en électricité est vital», écrit l’association des hôpitaux H+ dans une prise de position que relaye le «Tages-Anzeiger». N’étant plus disposées «à être traitées comme une branche de seconde classe», les différentes institutions de santé ont demandé une audience urgente à Guy Parmelin. L’association entend demander des exceptions pour les entreprises d’importance systémique.