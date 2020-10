Suisse : Covid-19: les hôpitaux vigilants face à la deuxième vague

La situation est toujours sous contrôle et les hôpitaux sont prêts et vigilants, déclare Anne-Geneviève Bütikofer, directrice de l’association hospitalière H+, à Keystone-ATS. Il est vrai que la situation est différente selon les établissements et les régions.

Extension de l’offre

Forts de leurs expériences, les hôpitaux pourraient s’adapter plus rapidement à l’évolution de la 2e vague, selon la patronne de H+. Pour Andreas Stettbacher, délégué du Conseil fédéral pour le Service sanitaire coordonné (SSC) et membre de la task force Covid-19 de la Confédération, les hôpitaux seront en mesure de mettre à disposition entre 500 et 800 places supplémentaires. Le matériel et les fournitures ne devraient pas non plus manquer.