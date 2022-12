Vague de grippe : Les hôpitaux voient affluer des enfants brûlés par les inhalations

Cet hiver, en raison de la grippe, de plus en plus de petits sont malades et leurs parents leur font respirer de l’eau très chaude. Mais il y a des accidents avec parfois des conséquences très graves.

«Les blessures sont souvent très profondes, nous devons donc greffer de la peau», indique ainsi la chirurgienne Sophie Böttcher du Centre zurichois pour enfants brûlés. Et les hôpitaux, déjà bien chargés, se passeraient bien de ces cas. «Les enfants ont besoin de beaucoup de soins, les pansements sont changés sous anesthésie. Cela prend jusqu’à deux heures par jour et par petit», explique une infirmière.

Inhalations guère efficaces

Conséquence: de nombreux enfants sont confrontés actuellement pour la première fois à la grippe qui sévit. Ce qui conduit non seulement à plus de cas mais aussi plus de cas graves. Et les parents tentent de soigner leur progéniture à coups d’inhalations notamment.