Stress au travail: Les horaires flexibles menacent la santé, des mesures sont exigées

L’organisation faîtière des travailleurs Travail.Suisse demande un train de mesures pour lutter contre le stress et l’épuisement toujours plus grand des employés.

L’hôtellerie-restauration est la branche où le stress au travail est le plus élevé. AFP

Près de 40% des employés se sentent épuisés et stressés et tombent malades, que ce soit physiquement ou psychiquement. Un phénomène qui va en s’amplifiant ces dernières années. Raison pour laquelle, l’organisation faîtière indépendante des travailleurs Travail.Suisse et ses fédérations ont présenté une analyse complète de la situation et réclament des mesures pour protéger la santé du personnel.

«Les processus de travail se sont constamment accélérés ces dernières années et les employeurs exigent toujours plus de flexibilité de la part des travailleurs», dénonce Thomas Bauer, responsable de la politique économique à Travail.Suisse. «Dans un nombre croissant d’entreprises, les employeurs introduisent des journées de travail excessivement longues et morcelées. Ils mettent ainsi en danger la santé et la vie sociale du personnel. Même pour les personnes à temps partiel, les journées de 12 ou 13 heures deviennent toujours plus courantes», ajoute Migmar Dhakyel, secrétaire centrale du syndicat Syna.

Frontière travail-vie privée toujours plus floue

Si l’hôtellerie-restauration est la branche où le stress au travail est le plus élevé, le travail au bureau est également touché. «La vie professionnelle et la vie privée deviennent de plus en plus floues», relève Olivia Stuber du syndicat transfair. Le travail sur appel et les engagements temporaires de plus en plus répandus sont également critiqués.