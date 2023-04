Économie: Les horlogers suisses attendent que la Chine s’éveille de nouveau

Évolution à court terme difficile à prédire

Il observe un «bon niveau d’activité durant le Nouvel An chinois» en Chine mais aussi à Hong Kong et Macao, une embellie qui s’étend à «la Thaïlande, au Japon et à l’Australie» et des «premiers signes» de retour des touristes chinois à Dubaï. «Mais en Europe, nous ne le voyons pas encore», nuance-t-il.