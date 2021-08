Suisse - «Le potentiel d’une nouvelle vague est bien là»

Le nombre de cas de Covid 19 en Suisse continue sa hausse . L’OFSP a recensé 3150 nouvelles infections ces dernières 24 heures, 2 décès supplémentaires et 62 hospitalisations. Le taux de contamination est de 264 cas pour 100’000 habitants et le taux de reproduction R e , qui a un délai d’une dizaine de jours, est de 1,50.

L’OFSP reste toutefois prudent, car, pour l’instant, le nombre de morts et de formes graves de Covid-19 reste stable pour l’instant. «La situation au niveau des décès et de l’occupation des lits de soins intensifs n’est pas encore inquiétante», a précisé Patrick Mathys.

Va-t-on au-devant d’une quatrième vague qui pourrait entraîner de nouvelles restrictions? Le nombre d’hospitalisations est désormais scruté de près par le Conseil fédéral et pour la nouvelle présidente de la Task Force scientifique de la Confédération, Tanja Stadler, une saturation dans les hôpitaux n’est pas à exclure. «En un mois, nous avons un doublement des hospitalisations à trois reprises et si cette progression continue, nous atteindrons le niveau de la deuxième vague», soit environ 200 personnes hospitalisées par jour, a précisé la responsable.

«À tous celles et ceux qui ne se sont pas encore fait vacciner, c’est maintenant le meilleur moment», a martelé Patrick Mathys. «Chaque vaccination compte, il y a suffisamment de rendez-vous disponibles. En vous faisant vacciner, vous contribuez à prévenir une nouvelle vague et il sera beaucoup plus facile de profiter à nouveau des libertés de la vie quotidienne», a-t-il conclu. «Se faire vacciner, c’est éviter le risque de provoquer une surcharge du système de santé», a encore insisté Tanja Stalder. «Cela permet de protéger les enfants jusqu’à douze ans et toutes les autres personnes qui ne peuvent pas être vaccinées.»