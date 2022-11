Berne : Les hôteliers moins dépendants des plateformes de réservation

Après plusieurs débats au parlement, la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), avec son article 8a, change la donne dès le 1er décembre 2022. «La nouvelle réglementation de la LCD vise à ce que les établissements d’hébergement soient libres de fixer leurs prix et leurs offres. L’interdiction de proposer des prix inférieurs que ceux indiqués sur les plateformes de réservation leur permet d’encourager la vente directe via leurs sites web propres et de renforcer ainsi leur compétitivité», a expliqué mercredi le Conseil fédéral pour justifier la modification décidée par le parlement lors de la session d’été. Le paragraphe ajouté à l’article 8 est de nature purement civile et ne contient aucune sanction pénale.