Covid-19 à Genève : Les hôteliers, très inquiets, appellent à un retour des aides

L’arrivée du variant Omicron, qui a conduit à l’annulation du sommet de l’OMC, pousse le président des hôteliers à tirer la sonnette d’alarme.

Annulations en cascade

«On ne pourra pas attendre»

Gilles Rangon appelle donc à un retour rapide des aides étatiques. «On a tenu jusqu’à présent en utilisant nos réserves. Les aides aux cas de rigueur se sont arrêtées le 30 juin. Nous avions jusqu’au 31 octobre pour faire des demandes. A partir de là, plus aucun mécanisme de soutien n’est prévu. Si cela doit durer, il va falloir les enclencher à nouveau, tout comme les RHT. On ne va pas pouvoir attendre six ou huit mois, car on a épuisé nos réserves: en termes de nuitées, c’est Genève qui a subi le pire impact de toute la Suisse.»