paris, Londres - Les hôtels dans des magasins vendent un shopping de rêve

l’hôtellerie selon LVMH

Toujours à Paris, en septembre dernier, le même groupe LVMH rouvrait La Samaritaine, grand magasin de style Art déco, après 16 ans de travaux colossaux. Le superbe vaisseau comprend quatre restaurants et l’hôtel Cheval Blanc, situé au dernier étage. Ce cinq-étoiles dispose de 72 chambres et suites (photo en tête de l’article), d’un spa (Cinq Mondes) et d’une terrasse panoramique surplombant la Seine. Là encore, l’objectif est de proposer une expérience d’exception alliant shopping et hôtellerie.