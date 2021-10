Afghanistan : Les hôtels de Kaboul sous la menace d’attentats

Alors que les talibans sont confrontés à une vague d’attentats revendiquée par l’EI, une alerte pour menace sécuritaire sur les hôtels de Kaboul a été émise.

Le spectre de la menace d’attentats jusque dans la capitale afghane a resurgi lundi, avec une alerte concernant les hôtels de Kaboul, au lendemain d’ une première rencontre à Doha, depuis la mi-août, entre représentants américains et talibans, portant notamment sur les questions sécuritaires.

Les diplomaties américaine et britannique ont averti lundi, leurs ressortissants contre le risque d’une attaque dans les grands hôtels de Kaboul, notamment le Serena, un hôtel de luxe en plein centre de la capitale. «En raison de menaces sécuritaires, nous recommandons aux citoyens américains d’éviter d’y séjourner et d’éviter la zone», a indiqué sur son site Internet le département d’État, à propos de cet hôtel déjà ciblé à plusieurs reprises, ces dernières années.

L’hôtel Serena avait été attaqué le 20 mars 2014 par un commando armé taliban qui avait abattu neuf personnes, dont un journaliste de l’AFP et sa famille. Un attentat suicide avait eu lieu dans le même hôtel en janvier 2008, alors que le ministre norvégien des Affaires étrangères se trouvait à l’intérieur, faisant six morts, dont un Américain et un journaliste norvégien.