«Lex Booking»: Les hôtels pourront fixer librement leurs tarifs

Bonne nouvelle pour les hôteliers. Après le National, le Conseil des États a accepté mercredi, par 38 voix contre 7, un projet du Conseil fédéral qui vise à interdire les clauses limitant la liberté tarifaire dans les contrats entre les plateformes de réservation en ligne et les hôtels. En clair: il veut que les établissements puissent offrir des tarifs plus avantageux sur leur propre site que sur Booking.com ou Expedia, ce qui n’est pas possible aujourd’hui. «Le but est de promouvoir la vente directe des hôtels et de renforcer leur compétitivité», a expliqué le ministre de l’Économie, Guy Parmelin.