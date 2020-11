Coronavirus : Les hôtels vaudois ont perdu 46% de leur fréquentation

Les établissements hôteliers ont perdu davantage de clients que la moyenne suisse. Ce sont ceux actifs dans le luxe qui sont les plus touchés.

La situation vaudoise montre plusieurs réalités. Dans les régions de Lausanne et Montreux, plus dépendantes du tourisme d’affaires et de l’événementiel, la fréquentation a diminué de plus de moitié entre janvier et septembre, écrit mardi le courrier statistique Numerus du canton de Vaud. Le recul se limite à 34% dans les Alpes vaudoises et à 16 % dans la région Yverdon-Vallée de Joux-Avenches-Moudon.