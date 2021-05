Suisse : Les hôtels veulent ouvrir leurs restaurants fin mai

HotellerieSuisse, l’association faîtière des hôteliers, va rencontrer le Conseil fédéral mercredi prochain pour faire pression pour un allègement des mesures qui les concernent.

Les hôteliers exigeront donc du Conseil fédéral d’autoriser la réouverture de tous les restaurants et autres espaces intérieurs, dès le 26 mai. «À cette date, les groupes à risque devraient avoir été vaccinés», selon HotellerieSuisse. C’est ce que rapporte la «NZZ am Sonntag», qui s’est procuré le catalogue des revendications que les représentants des hôteliers suisses vont soumettre au Conseil fédéral mercredi prochain dans le cadre de leur sommet du tourisme.

Pas que des chambres avec petit-déjeuner

Pour Andreas Züllig, hôtelier grison et président de l’association, le Conseil fédéral doit comprendre «que notre modèle d’affaires n’est pas uniquement basé sur des nuitées et des petits-déjeuners». Avec la pandémie, les établissements ont en effet dû renoncer à toutes les autres sources de revenus – congrès et autres événements publics, mariages, etc. D’où un manque à gagner considérable.