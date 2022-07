Genève : Les HUG cherchent des donneurs de sang

Les HUG ont besoin de sang. Depuis le début du mois, le Centre de transfusion sanguine fait face à une baisse du nombre de prélèvements sanguins. En cause: les vacances et les retours de voyages lointains, contre-indiqués pour les dons pendant quelques semaines. Ainsi, le niveau des réserves de sang pourrait devenir critique, indiquent ce lundi les HUG. Ceux-ci avaient déjà alerté en juin , en amont de la Journée mondiale des donneurs.

Hausse de 25% des besoins



Plus de 20’000 personnes sont inscrites comme donneuses de sang régulières. Toutefois, les besoins ne font qu’augmenter. Au premier semestre, les HUG ont distribué 25% de sang en plus qu’en 2021, soit près de 10’450 poches au 30 juin 2022 contre plus de 8332 un an auparavant.