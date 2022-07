Genève : Les HUG dans un pool international pour cerner la variole du singe

Dix pays européens lancent une étude pour mieux comprendre la maladie qui se propage sur le continent. Les HUG ont recruté leurs premiers patients.

Alors que la propagation de la variole du singe s’étend «rapidement» en Europe , dixit les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), ceux-ci font partie des institutions de dix pays (Suisse, Royaume-Uni, Belgique, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal et Espagne) qui viennent de lancer une étude pour mieux comprendre cette maladie. L’hôpital cantonal a recruté ses premiers patients, a-t-il indiqué lundi dans un communiqué.

Découverte dans les années 50 en Afrique, la variole du singe reste relativement peu répandue et «entraîne rarement des complications mortelles», précisent les HUG. La maladie provoque en général une éruption cutanée douloureuse. L’étude lancée au niveau européen doit apporter des informations sur les symptômes et les réponses aux traitements. Les patients recrutés seront ainsi suivis pour observer la vitesse de leur guérison ou d’éventuelles complications. Cela doit aussi permettre des «investissements dans les pays africains où cette maladie est endémique et a été jusqu’à aujourd’hui largement négligée», a souligné le professeur Piero Olliaro de l'Université d'Oxford (Angl), responsable de l’étude.