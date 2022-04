Genève : Les HUG entérinent la suppression de la prime de gériatrie

Le conseil d’administration de l’hôpital a validé la volonté du Conseil d’Etat: les employés nouvellement embauchés ne percevront plus l’indemnité liée à la pénibilité du travail avec le grand âge.

La prime est versée aux soignants officiant dans des services accueillant 80% ou plus d’aînés.

La prime de gériatrie, c’est fini. Les soignants nouvellement embauchés au HUG ne toucheront plus ce bonus versé à ceux qui travaillent dans des services accueillant au moins 80% de patients âgées de 65 ans ou plus (lire l’encadré). Le conseil d’administration de l’hôpital a validé fin mars la décision que le Conseil d’Etat avait annoncée fin novembre. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, les syndicats SIT et SSP dénoncent la suppression de cette indemnité de pénibilité.