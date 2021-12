Genève : Les HUG entrent dans une zone de fortes turbulences

Le nombre de patients accueillis pour cause de Covid-19 a plus que doublé en un mois. Les semaines à venir s’annoncent difficiles.

De 110 il y a un mois à 247 lundi. Le nombre de patients Covid-19 a plus que doublé en quelques semaines aux Hôpitaux universitaires genevois (HUG). L’établissement de soins s’attend à ce que la situation devienne encore plus tendue ces prochains temps. Dans une interview accordée à la «Tribune de Genève», le directeur Bertrand Levrat dit craindre une augmentation exponentielle du nombre de patients et un nombre élevé d’absences de collaborateurs de manière simultanée.