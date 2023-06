Genève: Roger Federer inaugure un centre de soins pour enfants

1 / 10 La Maison de l’enfance et de l’adolescence accueillera ses premiers patients à partir de juillet. leo/20 minutes Les lieux, conçus avec beaucoup d’éléments en bois, recréent une ambiance «domestique». leo/20 minutes Un studio de radio permettre aux patients de s’exprimer différemment. leo/20 minutes

Un «hôpital autrement»: c’est ainsi qu’a été conçue la Maison de l’enfance et de l’adolescence (MEA), que les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont inaugurée ce lundi. «L’envie était d’en faire un espace ouvert sur la cité», a commenté Bertrand Levrat, directeur général des HUG. Ce nouveau centre est entièrement dédié aux soins psychiatriques jusqu’à 18 ans et à la médecine de l'adolescent et du jeune adulte jusqu’à 25 ans: «L’objectif est de décloisonner et de déstigmatiser la psychiatrie de l’enfant», a expliqué Isabelle Golard, responsable des soins du Département de la femme, de l’enfant et de l’adolescent.

Troubles alimentaires, problèmes suicidaires

La MEA comprend quatre grands pôles, où travailleront au total quelque 200 personnes qui pourront suivre «plusieurs centaines de patients». Les premiers sont attendus au mois de juillet. Le Service de psychiatrie sera constitué d’unités pour la petite enfance, pour les troubles de l’alimentation et les problèmes suicidaires. Il y aura aussi une consultation pour les jeunes migrants et un étage d’hospitalisation doté de 25 lits. Une consultation ambulatoire pour les 12-25 ans facilitera l’accès aux soins et la transition entre pédiatrie et médecine pour adulte. Une autre consultation sera consacrée aux habitudes alimentaires et à la condition physique chez les jeunes souffrant de surpoids ou de maladies limitantes. Enfin, deux pôles sont consacrés à la recherche et à l’enseignement.

Studio de radio, salle polyvalente

L’une des particularités de la MEA est de proposer diverses activités, aux effets positifs sur la santé, dans le cadre d’une médiation thérapeutique. Ainsi, un studio radio, un espace cuisine ou encore un jardin avec un potager permettront d’organiser divers ateliers où le patient pourra s’exprimer autrement que lors d’un face-à-face avec un soignant. Le rez-de-chaussée et le sous-sol de la MEA seront dédiés aux arts, aux sciences avec un Bioscope, au cinéma, à la musique ou aux activités physiques dans une salle polyvalente. Des expositions auront notamment lieu.

Les lieux, avec beaucoup d’éléments en bois de chêne, ont été pensés pour devenir «un acteur essentiel du travail de soins», a déclaré l'architecte Patrick Longchamp, du cabinet CLR architectes. Il a conçu le bâtiment autour d’une «ambiance domestique et sécurisante dans les étages», qui ont bénéficié d’une attention particulière sur l’acoustique et la lumière.



