Genève : Les HUG lancent une campagne contre le suicide des jeunes

Le suicide est la principale cause de mortalité chez les 15-24 ans. Les Hôpitaux universitaires de Genève lancent une campagne de prévention.

«Où que tu sois, on entend ton appel»: ce message est au centre de la nouvelle campagne de prévention du suicide des jeunes lancée par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Unique en Suisse, l’unité de crise MALATAVIE répond 24 heures sur 24 aux adolescents en détresse.

Les idées noires arrivent n’importe quand, n’importe où, dans la tête d’un jeune, d’autant plus en cette période de crise sanitaire et économique, relèvent lundi les HUG dans un communiqué. L’établissement rappelle qu’en Suisse, le suicide est la principale cause de mortalité chez les 15-24 ans.