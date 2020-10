Plus de 400 hospitalisations aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le cap a été franchi mercredi, relate la « Tribune de Genève » . Le 21 octobre, on en comptait 200 encore. La moitié des cas sont des personnes de plus de 80 ans , dont les patients en réadaptation à Loëx .

Toutefois, aux soins intensifs, où sont soignées 17 personnes, ce ne sont pas les plus nombreux. Mardi, sur les 12 hospitalisés, un tiers était âgé de 60 ans ou moins et un autre tiers de 60 à 70 ans. Aux soins intermédiaires, ils étaient 27. Un responsable des HUG explique qu’une nouvelle expertise dans la ventilation, développée après la première vague, permet d’éviter certaines intubations. Le nombre de morts s’est élevé à 11 en une semaine, alors qu’au pic du printemps, on en déplorait plus de 10 quotidiennement, relève le quotidien genevois.