Genève pourrait devenir, pour quelques semaines, la nouvelle terre d’accueil de Julian Assange. Lundi dernier la justice britannique a refusé d’extrader vers les Etats-Unis le lanceur d’alerte, dont le site WikiLeaks a rendu public des milliers de documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment. Le député écologiste genevois Jean Rossiaud se bat depuis des mois pour que le canton offre à l’Australien, incarcéré en Grande-Bretagne et en mauvaise santé, la possibilité de se faire soigner aux HUG. Les voyants sont au vert et la Confédération pourrait lui accorder un visa humanitaire, relate la «Tribune de Genève»