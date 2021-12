Covid à Genève : Les HUG repassent en fonctionnement de crise

L’Hôpital cantonal a augmenté le nombre de lits dédiés aux patients Covid tout en essayant de maintenir l’activité chirurgicale.

Personnel réaffecté

Le dispositif a donc été revu à la hausse: désormais, 132 lits sont mis à disposition des malades du Covid. Dans le détail, les soins intensifs dédieront 15 places à ces patients, il en sera de même pour les soins intermédiaires. Les soins aigus disposeront de 92 lits et la réadaptation sera dotée de 10 postes. Pour faire fonctionner le dispositif, l’Hôpital cantonal annonce que les 370 personnes engagées en renfort entre 2020 et 2021 et formées à la prise en charge de ces patients vont rejoindre à nouveau les unités Covid. Les soignants qui travaillent dans le cadre de la crise se montent désormais à 450 équivalents plein temps.

Eviter le report d’opérations chirurgicales

Le dispositif sera réajusté selon l’évolution de la situation. Pour l’heure, la coordination entre tous les acteurs de réseaux de soins a été réactivée, ceci dans le but de «faire face à l’afflux de malades tout en essayant d’éviter de reporter des opérations chirurgicales». Les HUG enjoignent la population à risque à se faire administrer une troisième dose de vaccin. Ils précisent qu’actuellement, «plus de la moitié des personnes hospitalisées sont vaccinées». Les patients sont par ailleurs de plus en plus âgés: les personnes vaccinées et hospitalisées sont pour la plupart plus âgées que 70 ans. Par ailleurs, 80% des formes sévères ou critiques de Covid-19 concernent des patient non vaccinés.