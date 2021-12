covid-19 à Genève : Les HUG reportent les opérations non urgentes

Dès lundi, l’établissement médical ne pratiquera plus de chirurgie non élective pour faire de la place aux patients Covid.

Les HUG accueillent de plus en plus de patients atteints du Covid.

Dès lundi, les HUG reporteront les opérations non urgentes pour une durée indéterminée, a annoncé leur directeur médical Arnaud Perrier sur «Léman Bleu» mardi soir. L’établissement médical explique être obligé de procéder de la sorte pour faire de la place aux patients atteints du Covid: le dispositif additionnel leur étant destiné comptait 90 lits, et mardi, 120 malades étaient déjà pris en charge. Arnaud Perrier a indiqué que les unités de chirurgie étaient le seul endroit où il était possible de s’étendre.