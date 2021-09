Genève : Les HUG vaccineront le week-end sans rendez-vous

Dès les 11 septembre, il sera possible de se faire piquer les fins de semaine de 9h à 18h au Centre médical universitaire.

Se faire vacciner devient de moins en moins contraignant. Dès le 11 septembre, les Hôpitaux universitaires de Genève proposeront des premières doses les samedis et dimanches, de 9h00 à 18h00, sans prise de rendez-vous. Il suffira aux personnes désireuses d’obtenir le sérum de se munir d’une pièce d’identité et de leur carte d’assurance. Le Centre médical universitaire accueillera les patients dès 12 ans pour des sérums Moderna le samedi et Pfizer le dimanche. Une fois piqués, tout le monde repartira avec un rendez-vous pour lune deuxième dose. Cette possibilité sera disponible quatre week-ends de suite au minimum et pourrait être prolongée si besoin.