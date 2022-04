Genève : Les HUG vont ouvrir un centre dédié à l’obésité

L’Hôpital cantonal inaugure la semaine prochaine une plateforme regroupant plusieurs services pour mieux prendre en charge les patients souffrant d’importants surpoids.

C’est l’un des défis majeurs de santé publique du 21e siècle. L’obésité concerne aujourd’hui deux fois plus de personnes en Suisse qu’il y a 30 ans, passant d’une proportion de 5 à 11% de la population adulte. En incluant les personnes en surpoids, ce taux passe à 42% pour les adultes et à environ 15% pour les enfants.

Approche multidisciplinaire

Un centre spécialement dédié à cette problématique va ouvrir le 28 avril aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), annoncent ceux-ci jeudi dans un communiqué. Les personnes en situation d’obésité pouvant souffrir de différentes pathologies, elles sont suivies par plusieurs services. «De nombreux facteurs médicaux, génétiques, alimentaires, professionnels et psychologiques entrent en jeu, expliquent les HUG. La prise en charge doit alors être globale et multidisciplinaire pour gagner en efficacité.»

Parcours de soins coordonné



La nouvelle structure a donc pour but de regrouper les différentes compétences et offrir un parcours de soins coordonné. Elle a aussi pour tâche de développer la formation des professionnels, ainsi que d’assurer la promotion de la recherche dans le domaine de la prévention et du traitement de l’obésité. Le centre réunit des médecins, des spécialistes de la chirurgie, des équipes de soins et de diététique, des psychologues, des physiothérapeutes et des art-thérapeutes.