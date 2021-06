Genève - Les HUG vont sortir progressivement du dispositif de crise

Depuis le 1er juin, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) abandonnent progressivement leur dispositif de crise afin de revenir graduellement à un mode de fonctionnement normal. La décision suit l’assouplissement des mesures sanitaires et l’amélioration de la situation. Les HUG ont indiqué par voie de communiqué que, le 2 juin, 27 patients souffrant de Covid aigu étaient encore hospitalisés alors que 75 personnes étaient soignées dans le cadre d’un suivi post-Covid. Ainsi, petit à petit, l’établissement de soins va réduire le nombre de lits dédiés au Covid. Pour le deuxième semestre, il sera ramené à 91. Au plus fort de la deuxième vague, 735 patients avaient été hospitalisés simultanément.

Les HUG ont précisé avoir pris en charge plus de 4700 patients en lien avec le Covid. Cette crise devrait coûter quelque 300 millions à l’institution qui souligne avoir accueilli, en une année, six fois plus de patients Covid que de malades durant la vague de grippe aiguë de 2016-2017.