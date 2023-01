Climat : Les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées

Il n’a jamais fait aussi chaud dans le monde que ces huit dernières années. Les températures ont dépassé de plus d’un degré celles de l’ère préindustrielle, selon le rapport annuel du programme européen sur le changement climatique Copernicus (C3S) publié mardi. Au niveau mondial, 2022 se classe au cinquième rang, seulement battue par des années récentes. En dépit de l’influence refroidissante du phénomène climatique La Niña , l’année 2022 est «environ 1,2 °C» plus chaude que la période 1850-1900, avant que la révolution industrielle ne produise ses effets sur le climat, affirme le C3S.

En Europe, continent où le réchauffement observé est le plus rapide, 2022 se classe comme la «deuxième année la plus chaude». Mais les mois d’été constituent un nouveau record pour tout le continent, très largement battu en Grande-Bretagne et aggravé par un déficit de pluie exceptionnel en Espagne, France ou Portugal. Dans ces pays, ainsi qu’en Suisse , Croatie ou Bosnie-Herzégovine, l’année 2022 dans son ensemble constitue même un nouveau record absolu de chaleur, depuis le début du relevé des mesures.

«Conséquences dévastatrices»

Outre les températures, la planète a subi une avalanche d’événements extrêmes, rappelle le rapport: inondations historiques au Pakistan, canicules et méga feux de forêts en Europe de l’Ouest, canicules estivales aussi dans le centre et l’est de la Chine, inondations dévastatrices au Nigeria, sécheresse dans la Corne de l’Afrique, etc. En raison de La Niña, l’est de l’Australie a connu en revanche des températures relativement plus basses que la moyenne et de très fortes pluies.