FAUX PAS EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT - Les huit erreurs les plus courantes en matière d’aménagement intérieur

En général, nous aménageons notre intérieur au feeling et ce n’est pas une mauvaise chose. Même s’il est parfois bon de suivre quelques règles pour éviter de commettre les huit faux pas suivants:

1. Un éclairage monotone

Pour obtenir une ambiance chaleureuse, il convient de multiplier les sources lumineuses en combinant un éclairage de base de type plafonnier, par exemple, avec un éclairage d’appoint fourni notamment par des lampes sur pied ou sur table assorties d’un bel abat-jour pour créer une lumière d’ambiance tamisée. Pour éviter l’atmosphère «salle d’opération» chez vous, il est par ailleurs préférable d’utiliser des LED plutôt que des ampoules à économie d’énergie.

2. Un tapis trop petit

Pour apporter du confort et du caractère à une pièce, rien de tel qu’un tapis! Mais pas question de choisir un modèle trop petit, qui créera l’effet inverse et semblera perdu dans l’espace. En principe, dans le salon, le tapis doit être placé sous la table basse et s’étendre jusqu’au canapé. Dans la salle à manger, la table et les chaises doivent impérativement reposer dessus.

3. Alignement des meubles le long du mur

Nous avons intuitivement tendance à placer les meubles contre le mur et c’est une erreur! Car cela fait vite paraître une pièce monotone et vide, surtout si la surface est importante. Essayez de disposer votre mobilier différemment en plaçant par exemple le canapé au centre de la pièce ou en utilisant votre étagère comme séparateur de pièces. Cela conférera immédiatement un caractère plus plaisant à votre intérieur.

4. Disposition des accessoires déco en nombre pair

Disposer les objets de décoration, tels que les vases ou les bougies, en nombre impair crée du dynamisme. Par ailleurs, les groupements d’objets de différentes hauteurs, formes et textures créeront d’autant plus d’intérêt.

Bougies et vases disposés en nombre impair créent de l’intérêt. Unsplash/Noelle Australia

5. Achat d’une seule et même série

Vous êtes en train de réaménager votre appartement et voulez vous acheter un lit, des tables de chevet et une commode d’une seule et même série? Oubliez cela! À moins que vous ne vouliez que votre appartement ressemble à un catalogue. Une pièce sera d’autant plus élégante et intéressante qu’elle donne l’impression d’être composée d’objets personnels, accumulés au fil du temps.

6. Tableaux accrochés trop haut

Il va de soi que nous voulons réserver le meilleur emplacement au mur à nos œuvres d’art. Toutefois, nombreuses sont les personnes qui accrochent leurs tableaux trop haut, c’est-à-dire au-dessus de la hauteur des yeux moyenne de 1,5 mètre. Il n’existe pas de règle toute faite, mais dans la plupart des pièces, il convient néanmoins d’accrocher les cadres de sorte qu’un tiers de l’image se situe au-dessus et deux tiers en dessous de la hauteur des yeux moyenne.

La plupart des gens ont tendance à accrocher les tableaux trop haut. Pexels/Rachel Claire

7. Absence de rideaux aux fenêtres

Pas de rideaux aux fenêtres? Cela peut donner l’impression que l’aménagement de la pièce n’est pas terminé et la sensation de ne pas être à l’abri des regards extérieurs. Veillez toutefois à choisir la bonne longueur: un rideau trop court est presque aussi triste que de regarder par une fenêtre non habillée le soir. Idéalement, le rideau viendra tout juste effleurer le sol. Cliquez ici pour lire notre plaidoyer sur les rideaux.

Pas de rideaux aux fenêtres? À éviter! Pexels/Xenia Chernaya

8. Achat en une fois