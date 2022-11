Tennis : Les huit qualifiés pour le Masters sont connus

Vainqueurs mercredi à Paris, Félix Auger-Aliassime et Andrey Rublev rejoignent les six joueurs déjà assurés d’être à Turin dès le 13 novembre.

Félix Auger-Aliassime et Andrey Rublev, qui se sont hissés mercredi en 8 es de finale du Masters 1000 de Paris , complètent le tableau des huit joueurs qualifiés pour les Masters de fin d’année (13-20 novembre à Turin), a annoncé l’ATP.

Le Canadien et le Russe rejoignent ainsi les Espagnols Carlos Alcaraz et Rafael Nadal, le Norvégien Casper Ruud, le Grec Stefanos Tsitsipas, le Serbe Novak Djokovic et le Russe Daniil Medvedev pour le Tournoi des Maîtres.