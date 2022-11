Les 8 stades de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar

Les huit stades où les footballeurs s’affronteront

Comment se déplacer d’un stade à l’autre durant la Coupe du monde?

Les transports publics ont été améliorés ces dernières années pour la Coupe du monde. Seuls cinq des huit stades sont accessibles en métro et un service de navettes est proposé au public. Par exemple, le stade Al Bayt n’est accessible qu’en bus ou en taxi, et il faut entre 45 minutes et 2 heures depuis le centre de Doha pour s’y rendre.

Interdiction de boire de l’alcool durant les matches

L’alcool est légal pour les non-musulmans de plus de 21 ans mais sera banni pendant les matches. Des stands de bière ouvriront autour des stades à partir de trois heures et jusqu’à 30 minutes avant le début des matches. Ils rouvriront après le coup de sifflet final pendant une heure. Dans la principale fan zone de la FIFA, consommer de l’alcool ne sera possible qu’à partir de 18 h 30. Dans d’autres, payantes pour certaines, les règles varieront.

Pourquoi tant de scandales au sujet des chantiers?