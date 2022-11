Top 10: Les hypercars les plus extrêmes au monde

Il y a les hypercars et il y a les hypercars qui ne roulent que sur circuit. En termes d’exclusivité, de performance, de conduite et de design, elles surpassent tout ce qui a quatre roues et est fabriqué en petite série.

1. Ferrari FXX K Evo

Ferrari

Le programme «XX» de Ferrari a donné le coup d'envoi des supercars que l'on ne peut pas conduire, avec lesquelles on ne peut pas aller faire de course et pour lesquelles on doit payer beaucoup d'argent. Il y a d’abord eu la FXX, puis la 599 XX, ensuite la FXX K et enfin la Ferrari FXX K Evo. La seule vraie Ferrari, celle avec laquelle on peut aller sur circuit la fleur au fusil.

2. Aston Martin Valkyrie AMR Pro

Aston Martin

À l’instar de Ferrari, Aston Martin a construit des hypercars avec des moteurs à l’avant et centraux pour circuit. Il y a eu la Vulcan, à mi-chemin entre la One-77 et une fusée, et puis il y a la Valkyrie AMR Pro: la version purement circuit de la Valkyrie, qui est en fait une Formule 1 pour la route. Il est prévu d'en construire tout juste 40 exemplaires.

3. McLaren Senna GTR

McLaren

La McLaren Senna est l'une des voitures de sport les plus radicales, les plus rapides et les plus adaptées au circuit que l'on puisse acheter à prix d'or actuellement. Quoi de plus logique que de la rendre encore plus radicale, plus rapide et plus adaptée aux circuits? Aussitôt dit, aussitôt fait: la McLaren Senna GTR dispose de 825 ch et coûte environ 1,5 million de francs. La fusée britannique n'existe qu'en version conduite à gauche et n’est pas équipée d'airbags, mais on peut tout de même commander un siège passager en option. Le problème: les 75 exemplaires ont tous trouvé preneurs.

4. Pagani Huayra R

Pagani

Le successeur de la Zonda de Pagani, la Huayra, avait certes le design de petit bijou et le grain de folie de supercar de son prédécesseur, mais le V12 biturbo ne donnait tout simplement pas les mêmes frissons qu'un puissant V12 atmosphérique. La réponse de Pagani? La Pagani Huayra R, avec un V12 de 6,0 litres à l'arrière - sans turbo, mais avec une puissance de 850 ch.

5. Brabham BT62

Brabham

Contrairement à la plupart des modèles hyper rares en fibre de carbone, la Brabham BT62 est une voiture à l’ancienne reposant sur un châssis spaceframe en acier. Elle est équipée d’un V8 d'une puissance de 710 ch. Selon le constructeur, l'hyper-sportive génère un appui colossal de 1200 kg à 201 km/h, ce qui permet de rouler au plafond avec la Brabham BT62, puisqu'elle ne pèse que 972 kg.

6. Maserati MC20 GT2

Maserati

La Maserati MC20 GT2 marque le retour du trident sur les circuits en 2023. La version de course de la MC20 est une voiture de course monoplace - donc pas une voiture familiale. L'hypersportive est équipée d'un V6 biturbo de 630 ch et est considérée comme le successeur officiel de la légendaire Maserati MC12.

7. GMA T50S Niki Lauda

Gordon Murray Automotive

Au début, la version de la T50 de Gordon Murray destinée uniquement pour les circuits offrait tellement d'appui que GMA a dû le réduire quelque peu pour que la voiture puisse être conduite par le commun des mortels. Les 25 exemplaires de la GMA T50S sont équipés d'un moteur V12 optimisé de 725 ch, à la sonorité magnifique.

8. Lamborghini Essenza SCV12

Lamborghini

L'Essenza SCV12 est la réplique de Lamborghini à la Huayra R et à la T50S. Le V12 central de 6,5 litres développe une puissance de 819 ch, transmise à une boîte de vitesses séquentielle à six rapports, étroitement liée au châssis et faisant ainsi partie intégrante de la voiture.

9. Porsche 935

Porsche

On pourrait timidement qualifier la Porsche 935 d'hypercar la plus raisonnable pour circuit. Surtout parce que, même si elle n'a pas de phares et qu’elle est équipée de jantes spéciales, elle est largement basée sur la 911, plus précisément sur la 991 GT2 RS. Elle développe une puissance de 700 ch et est limitée à 77 exemplaires.

10. Bugatti Bolide

Bugatti