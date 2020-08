Le collectif d’extrême droite Kalvingrad Patriote, qui regroupait depuis cinq ans les jeunes identitaires genevois, a annoncé mercredi sur les réseaux sociaux sa dissolution. Les auteurs du texte expliquent ne plus se reconnaître dans cette structure. «La «guerre des boutons» menée avec les fils de bourgeois antifas ne nous intéresse pas, avoir des problèmes judiciaires du fait d’une répression toujours plus importante non plus.»