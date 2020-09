Dossier posé : Les îles Marquises candidates au Patrimoine mondial de l’Unesco

L’archipel de Polynésie française, ultime retraite du chanteur belge Jacques Brel, est candidate à l’inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Une délégation des Marquises et du gouvernement polynésien a présenté mardi à Paris, devant le Comité national des Biens français du Patrimoine mondial, le dossier en vue de l’inscription de l’archipel au Patrimoine mondial de l’Unesco.

«Verticalité de falaises exceptionnelles»

Mardi, la délégation entendait démontrer la valeur universelle exceptionnelle du «Bien îles Marquises», qui comprend neuf sites sur les cinq principales îles des Marquises, avec une inscription «mixte» combinant «nature et culture».

Sur le plan de la «nature», les îles Marquises présentent par exemple «une verticalité de falaises exceptionnelles», notamment l’île de Ua Pou, avec ses pics et pitons, mais aussi des «récifs-barrières qui n’émergent pas», la présence de nombreuses espèces de poissons et dauphins très proches des côtes, d’une grande diversité d’oiseaux et d’une forte densité de chlorophylle dans l’eau.