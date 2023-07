Diplomatie: Les Îles Salomon affirment que leur pacte avec Pékin n’est pas une «menace»

Manasseh Sogavare (gauche) and et le premier ministre chinois Li Qiang

Les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont exprimé leurs craintes vis-à-vis de ce plan, exhortant Pékin à en publier le détail. Le gouvernement salomonais a réagi en demandant aux critiques de «respecter notre souveraineté et notre droit à prendre nos propres décisions».

Le pacte couvrira des domaines tels que la formation aux drones, la cybersécurité et la fourniture d’équipements, selon ce porte-parole. Il a ajouté que le gouvernement ne voit pas en quoi il s’agit d’une «menace pour la région du Pacifique». «Nous avons suffisamment souffert de ces lacunes en matière de sécurité», a insisté cette même source. Les émeutes de 2021 ont été en partie alimentées par la colère suscitée par l’influence croissante de la Chine dans les îles Salomon, qui ont rompu leurs liens diplomatiques avec Taïwan en 2019 au profit de Pékin.

Un des pays les plus pauvres du Pacifique

Les Îles Salomon, l’un des pays les plus pauvres du Pacifique, sont devenues l’épicentre inattendu d’un bras de fer diplomatique entre la Chine et les États-Unis, après avoir signé en 2022 un vaste accord de sécurité, aux contours flous, avec Pékin. La Chine et les Îles Salomon ont nié que le pacte conduirait à l’établissement d’une base navale chinoise permanente, mais les détails de l’accord n’ont jamais été révélés.