Série : Les images de Megan Thee Stallion dans «She-Hulk»

Et en effet, rien ne pouvait faire plus plaisir à l’actrice que ce temps passé en compagnie de son idole. «C’était l’un de mes meilleurs moments sur le plateau. Je tremblais et j’étais nerveuse. Puis la musique a commencé et je me suis crue dans un clip de Megan Thee Stallion», a raconté Tatiana. Des photos partagées par Jameela Jamil, qui incarne la méchante Titania, montrent les coulisses du tournage de la scène. Alors que la rappeuse twerke, celle qui joue le rôle de She-Hulk fait de même, mais avec son costume pour le motion capture et perchée sur une petite estrade pour paraître plus grande que sa partenaire.