Les images du retour sur scène de Beyoncé ont fuité

Beyoncé à Dubaï : Les images de son retour sur scène ont fuité

Ainsi, sur Twitter notamment, on peut voir des dizaines d’extraits du concert de la star. On y découvre que la chanteuse, dans une robe jaune, a fait son entrée sur «At Last», une chanson d’Etta James. D’après certains médias qui avaient été accrédités, Beyoncé a remercié de leur présence ses parents, son «magnifique mari» Jay-Z ainsi que leurs enfants Rumi, Sir Carter et Blue Ivy. Cette dernière a d’ailleurs partagé la scène avec sa maman sur le tube «Crazy in Love» et «Brown Skin Woman». Selon le site de «Variety», la chanteuse n’a, à la surprise générale, pas interprété les titres de son dernier album en date, «Renaissance», sorti fin juillet 2022. Ce show d’une heure, qualifié de grandiose avec ses feux d’artifices et ses jeux d’eau sur scène, s’est terminé sur le titre «Naughty Girl» (2003). Le trio Swedish House Mafia a assuré l’after-party. Et cette fois, les téléphones étaient autorisés.