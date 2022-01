Neuchâtel - Les images de son visage tailladé enflamment les réseaux sociaux

L’affaire a rapidement mis le réseau social en émoi, jeudi. Un jeune métis neuchâtelois a publié sur Instagram clichés et vidéo de lui, avec le visage scarifié d’une croix gammée, des blessures qui lui auraient été infligées par une dizaine d’individus. Un acte à caractère raciste, selon le long texte de sa publication, où le jeune homme décrit «les cris de singe» poussés par ses agresseurs, qui l’auraient immobilisé au sol, roué de coups et tailladé le visage et le corps. La victime a aussi posté les images d’autres traces de coups et de coupures, ainsi que celle de son t-shirt déchiré et ensanglanté.