Attentats de Nice : Les images de vidéosurveillance ont été diffusées au procès

Les images «terrifiantes» des caméras de vidéosurveillance montrant la course folle du camion-bélier conduit par Mohamed L.-B. sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016 ont été diffusées jeudi au procès de l’attentat de Nice dans une salle d’audience plus fournie que d’habitude.

«Tous les téléphones doivent être rangés»

Sur les écrans, on suit effaré la poursuite de la course meurtrière du camion. Les images sont violentes. Une femme voilée, partie civile, éclate en sanglots et quitte précipitamment la salle, tandis que les caméras montrent le camion faisant des embardées de droite à gauche pour frapper le plus de gens possible. De temps en temps, des cris étouffés résonnent dans la salle. Sept psychologues, des pompiers volontaires et des gendarmes sont là pour porter assistance.