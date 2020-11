Lausanne : Les images d’une GoPro ne suffisent pas à le condamner

Le Tribunal fédéral a donné raison à un conducteur qui avait fait une queue de poisson à un cyclomotoriste. Celui-ci l’avait filmé, mais la justice a refusé de prendre en compte ces images.

L’automobiliste avait été condamné pour violation simple et grave des règles de la circulation routière. Il avait écopé d’une peine de 30 jours-amendes à 300 francs et d’une amende de 3000 francs. L’incident s’était déroulé à l’avenue du Denantou, à Lausanne: l’enregistrement montrait que l’automobiliste avait klaxonné, dépassé et fait une queue de poisson au cyclomotoriste.