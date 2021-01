Depuis les dernières élections en Biélorussie, une fronde populaire sans précédent s’en prend au président Alexander Lukashenko sur fond de soupçons de fraudes électorales. Ces manifestations ont été violemment réprimandées par le gouvernement et des dizaines de milliers de personnes ont été emprisonnés.

L’homme fort, souvent qualifié comme le dernier dictateur d’Europe, tente de conserver le pouvoir par la force. De nombreux athlètes se sont insurgés contre le régime en place. Au moins quatre manifestants ont été tués et des milliers arrêtés, de nombreuses accusations d’actes de tortures par les forces de sécurité ayant également été documentées.

Dans ce contexte explosif, l’IIHF continue de croire que le prochain championnat du monde pourra se dérouler dans ce pays au bord de la crise. Récemment, René Fasel a réitéré cette volonté. «Nous allons faire tout ce qui est possible pour que le Mondial se tienne à Minsk et Riga, comme prévu», a déclaré le Fribourgeois, cité par l'agence de presse russe Ria Novosti.

Dans ce contexte, René Fasel a rencontré le président biélorusse ce lundi matin. Les images des deux hommes s’enlaçant chaleureusement ont d’ores et déjà engendrées de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Dans un extrait de la rencontre diffusé sur Twitter et traduit par une journaliste, le président Lukashenko s’adresse à René Fasel en ces termes: «Cher René, tu es un homme expérimenté et tu comprends toi même qu’en Biélorussie tout est sous contrôle. Chez nous, personne n’attaque le Capitole.» Référence évidente aux événements de Washington qui se sont déroulés la semaine dernière avec l’invasion du Congrès américain par des pro-Trump.

Pour l’heure, seul le Danemark a pris position et a officiellement menacé de boycotter le tournoi s’il est maintenu en Biélorussie. D’autres pays tels que la Finlande et la Suède seraient enclins à faire de même. Du côté de la Suisse, pour l’heure, une telle mesure n’a pas été communiquée officiellement. Le tournoi est toujours censé se dérouler du 21 mai au 6 juin de cette année à Minsk et Riga. La Suisse figure dans le groupe devant jouer en Biélorussie.