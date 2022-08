Messagerie : Les images générées par l’IA emballent aussi les tiktokeurs

Les outils de transformation de textes en images via les techniques d’intelligence artificielle (IA) ont le vent en poupe. TikTok peut le confirmer avec son effet «AI fond vert», qui figure depuis plusieurs jours parmi les plus populaires de la catégorie. Les utilisateurs n’ont qu’à choisir le filtre apparaissant à gauche du bouton «enregistrer une vidéo» et à saisir quelques mots-clés avant de voir apparaître l’image qui s’en inspire en arrière-fond de leur visage.