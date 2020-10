Les images sexy du show de lingerie organisé par Rihanna

Quelle démonstration de force! Alors que le monde de la mode tire la langue à cause de la crise sanitaire, Rihanna organise un show monumental pour présenter la nouvelle collection de lingerie de sa marque Savage X Fenty. Vendredi au Los Angeles Convention Center, la star avait convié ses amis parmi lesquels Bella Hadid, Irina Shayk, Cara Delevingne, Lizzo, Willow Smith, Demi Moore, Paris Hilton, entre autres célébrités qui portaient ses modèles sexy. Ce n’était pas un uniquement défilé, mais un véritable show chorégraphié avec une troupe de danseurs. Des chanteurs, tels que Rosalía, Roddy Ricch, DJ Mustard, Christian Combs et d’autres personnalités du hip-hop, se sont produits sur scène. L’event a été filmé et peut être vu en entier sur Amazon Prime Video.

À travers ses créations, Rihanna célèbre la diversité. Ses sous-vêtements sont présentés par des mannequins plus size, des femmes d’âge mûr, des personnes non binaires, des drag-queens et des noirs, autant de profils généralement évincés par l’industrie de la mode. Les pièces, pour femme et pour homme, sont d’ores et déjà en vente online. Certaines sont même sold out.