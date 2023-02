Politique migratoire: Les immigrés ont jusqu’ici un effet plutôt positif sur notre Etat social

La Suisse doit franchir la barre des 9 millions d’habitants cette année. Une hausse qui s’explique par une forte croissance migratoire. Ainsi, entre janvier et juin 2022, l’immigration a augmenté de 21%.

Les immigrés, toujours plus nombreux , pèsent-ils sur notre système social? La NZZ a voulu en avoir le cœur net auprès du Secrétariat d’État à l’économie (SECO). Il faut dire que depuis l’introduction de la libre circulation des personnes avec l’Union européenne (UE), cette question suscite de vifs débats. Alors verdict? Ni oui, ni non, bien au contraire, peut-on résumer.

En effet, les ressortissants des pays de l’UE et de l’Association européenne de libre-échange (AELE ) n’ont ni allégé, ni alourdi notre État social, selon les chiffres du SECO. Ils ont participé de manière positive à la prévoyance vieillesse, l’assurance invalidité et l’assurance maladie.

AVS et AI gagnantes

En ce qui concerne l’assurance-maladie, le SECO part du principe que la plupart des ressortissants de l’UE en Suisse sont actuellement en âge de travailler et plutôt en bonne santé. Ils représentent donc un avantage.

Le chômage perdant

En revanche, les immigrés ont pesé plus ou moins lourdement sur l’assurance chômage. En 2020, ils ont payé 25,5% des cotisations alors qu’ils ont perçu 32,8% des prestations. Normal, selon le SECO, puisque les étrangers travaillent davantage dans des secteurs à risque, comme la construction ou l’hôtellerie.

Ils pèsent aussi lourdement sur l’aide sociale. Ainsi en 2020, 3,2% de tous les citoyens en Suisse touchaient une aide. Mais seuls 2,1% des citoyens helvétiques la percevaient, contre 6,2% des ressortissants de l’UE et de l’AELE. Et carrément 12,1% chez les représentants des pays tiers.

Au final, les experts interrogés par la NZZ tirent un bilan plutôt positif à court terme de l’immigration, notamment pour le système des retraites. À long terme en revanche, tout dépendra de la qualité et du nombre d’immigrants à venir. Et surtout lesquels resteront en Suisse ou rentreront au pays et à quel âge.