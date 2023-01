Les impôts déduits du salaire: l’idée n’a pas la cote 

Trop de travail en plus pour des résultats qui restent à démontrer: telle est la position de la commission de l’économie et des redevances du Conseil national, qui s’est penchée sur la proposition du conseiller national Emmanuel Amoos (PS/VS), déposée au Parlement en juin dernier.

Facultatif rime-t-il avec inutile?

Or la commission est sceptique. La pratique «entraînerait une augmentation de la charge de travail administratif, tant pour les entreprises que pour l’administration, tandis que les contribuables seraient quand même obligés de remplir leur déclaration d’impôts», écrit-elle dans son communiqué publié mardi soir. Si les personnes s’endettent, c’est parce qu’elles ont de la peine à gérer leur budget en général, et non pour une simple raison fiscale. Quant au fait de rendre la chose facultative, cela entraîne une inefficacité de la mesure, dit la commission.