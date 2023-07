VAUD: Les impôts sur le revenu devraient baisser en 2024

Les Vaudoises et les Vaudois devraient payer moins d’impôts en 2024.

La droite salue l’annonce du Conseil d’État

L’Alliance vaudoise (PLR, UDC et Le Centre) a réagi à cette annonce par voie de communiqué lundi. Elle «salue la volonté du Conseil d’État de mettre en œuvre son programme après une année de législature. Néanmoins, elle attend avec intérêt les autres éléments qui seront proposés à l’automne».

En effet, cette proposition de loi du Conseil d’État s’intègre dans le cadre global d’un contre-projet à l’initiative «Baisse d’impôts pour tous: redonner du pouvoir d’achat à la classe moyenne» qui demande une baisse de 12% de l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune. Cette initiative avait récolté plus de 28’000 paraphes , un record sur les 20 dernières années. L’Exécutif a promis lundi d’examiner également des mesures relatives à l’impôt sur la fortune.

Une «faible baisse» pour la classe moyenne

Pour le Parti socialiste vaudois (PSV), «le Canton continue de faire fausse route en s’adressant aux plus riches plutôt qu’à la majorité de la population». D’après les calculs du PSV, un contribuable qui gagne 65’000 francs par an verra ses impôts diminuer de 120 francs. Une «faible baisse» pour la classe moyenne qui «serait en droit d’être aidée pour faire face aux conséquences de l’inflation». Dans un communiqué lundi, le PSV indique qu’il se battra au Grand Conseil cet automne pour amender ce projet de loi afin qu’il bénéficie aux classes moyennes et aux contribuables modestes.