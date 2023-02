Courchevel/Méribel 2023: Les improbables podiums du frère et de la sœur Haaser

Ils semblent sortis de nulle part, les Autrichiens Raphaël et Ricarda Haaser. Le frère a 25 ans, la sœur 30 ans, et ils ont tous les deux décroché une médaille en combiné alpin lors des Mondiaux de Courchevel/Méribel.

Loin d’être une grande habituée des grands événements, Ricarda Haaser avait déjà disputé les combinés alpins des Mondiaux de St-Moritz et d’Are, et a donc pris à Méribel le quatrième départ de sa carrière dans cette compétition. Elle compte également deux courses aux Jeux olympiques de PyeongChang.

Ses 149 départs en Coupe du monde ne lui ont jamais permis de monter sur le podium, ce qui rend celui de lundi d’autant plus impressionnant. L’Autrichienne le reconnaît, c’est un sentiment «très spécial.» Elle avait décidé de skier sans trop se mettre la pression. «Je voulais juste m’amuser et aller vite lors de mes manches.»

Marco Schwarz (à gauche) et Raphaël Haaser ont signé un double podium autrichien en combiné alpin mardi lors des Mondiaux de Courchevel/Méribel.

Sa famille avait déjà de quoi être ravie et fière, mais son frère est venu rajouter une couche le lendemain en se classant lui aussi à la troisième place de son épreuve. «Je suis vraiment heureux de ma médaille, cela montre que les rêves se réalisent», a souri le skieur de 25 ans qui compte désormais un podium en une seule course de Championnats du monde. Il ne s’agit par contre pas de son premier puisqu’il était monté sur la boîte à Bormio en 2021. Il s’était classé entre le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde et l’Autrichien Vincent Kriechmayr.